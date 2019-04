Gauner am Werk : Beutezug an Bankautomaten

Düsseldorf Zur Zeit sind wieder Betrüger unterwegs, die sich an Geldautomaten in Düsseldorf zu schaffen machen. Sie spähen die PIN der Kunden aus.

Erst im März wurden in Krefeld die mutmaßlichen Täter gefasst, die für Sprengung mehrerer Geldautomaten in Düsseldorf verantwortlich sein sollen. Und jetzt sind schon wieder Gauner unterwegs und machen sich an Geldautomaten in der Landeshauptstadt zu schaffen. Deswegen warnt die Stadtsparkasse Düsseldorf schon seit einigen Tagen ihre Kunden vor dem Ausspähen ihrer PIN durch Betrüger.

„Wir haben vor Kurzem Hinweise bekommen, dass es einen Täterkreis gibt, der wieder aktiv versucht, die PIN von Sparkassenkunden auszuspähen“, erklärt Gerd Meyer, Pressesprecher der Stadtsparkasse Düsseldorf. „Das Tastenfeld, wo man die Geheimnummer eingibt, ist immer von einem Sichtschutz aus Plastik umgeben.“ Doch genau dieser Sichtschutz wurde auf der rechten Seite von den Tätern aufgeschlitzt. Sie bringen dann ein spezielles Gerät an, mit dem sie die PIN von Kunden auslesen können. Die PIN alleine reicht den Betrügern meistens schon. Sie müssen gar nicht auch noch in den Besitz von EC- oder Kreditkarte kommen. Sie nutzen dann sogenannte Dummy Karten, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen.

„Der Banküberfall von heute passiert in der Regel nicht mehr in der Schalterhalle mit vorgehaltener Pistole und einem Fluchtauto, das mit laufendem Motor vor der Türe wartet“, so Meyer weiter, „sondern am Geldautomaten durch Betrugssoftware.“ Ein Sicherheitsteam der Stadtsparkasse arbeitet ständig daran, derartige kriminelle Aktivitäten zu unterbinden. „Bislang hatten wir auch noch keine Schadensfälle“, erklärt der Sparkassensprecher. „Aber uns ist es wichtig, unsere Kunden zu sensibilisieren. Wenn man etwas Auffälliges beobachtet, sollte man den Vorgang am Bankautomaten sofort abbrechen oder am besten gar nicht erst einleiten und unverzüglich die Sparkasse anrufen oder die Polizei verständigen.“ Zu solchen auffälligen Dingen gehören am Geldautomaten angebrachte Leisten oder Verblendungen, abstehende und lockere Teile oder Spuren von Kleber rund um den Kartenschlitz. Die Polizei rät beispielsweise Bankkunden, die im Besitz mehrerer Karten sind, den Türöffner eines Geldhauses nicht mit der gleichen Zahlungskarte zu öffnen mit der man dann anschließend Geld abheben möchte. Außerdem sollte man niemals an einem Türöffner einer Bank oder Sparkasse die PIN eingeben. „Kein Geldinstitut verlangt für den Zugang zum Geldautomaten die Eingabe der PIN. Der Kartenleser hat immer nur die Funktion des Türöffners“, so die Polizei.