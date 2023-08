„Mir ging es nicht ums Fahren“ Falscher Staatssekretär ergaunerte sich in Düsseldorf einen Jaguar

Düsseldorf · Der Angeklagte gab sich in Autohäusern als „Staatssekretär“ aus und verlangte einen vollgetankten Jaguar. Als Motiv nannte er Depressionen und sagte dem Richter in Düsseldorf: „Statt mich vor einen Zug zu werfen, ging ich in ein Autohaus!“

22.08.2023, 14:05 Uhr

Der Angeklagte ließ sich vor dem Landgericht Düsseldorf von seinem Anwalt Jacob Hösl vertreten. Foto: wuk

Von Wulf Kannegießer

(wuk) Als falscher FDP-Staatssekretär, der angeblich im Landtag tätig ist, hat ein 55-jähriger Serienbetrüger bei Düsseldorfer Autohäusern drei Kaufverträge für Luxus-Sportwagen unterzeichnet, hat zwei der Nobel-Karossen zu angeblichen „Probefahrten“ sogar gleich mitgenommen.