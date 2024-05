Die Gemeinschaft zieht an einem Strang Nachbarn starten Hilfsaktionen nach dem Brand

So bietet der Betrieb direkt nebenan seine Räume für die Patientenbehandlung der Körperhandwerk-Praxis an. „Meine Kollegin ist gerade drüben arbeiten. Das finde ich schön!“ Auch andere Praxen aus unmittelbarer Umgebung oder Nachbarn boten ihre Hilfe an. Manche haben spezielle Kontakte oder stellen ebenfalls ihre Räume zur Verfügung. Das sei keine Selbstverständlichkeit, so Feriduni. „Alle denken ans Helfen, auch, wenn man die Menschen nicht kennt. Es entsteht eine Gemeinschaft – und die zieht an einem Strang“, sagt er euphorisch. Auch ehemalige Patienten hörten sich für Feriduni um. Das Stahlinstitut VDEH stellt Räumlichkeiten in der Sohnstraße auf unbestimmte Zeit zur Verfügung, erzählt er. „In circa zwei Wochen können wir wieder arbeiten, nur in anderen Räumlichkeiten.“