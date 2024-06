Arbeitsgericht in Düsseldorf Betriebsrat erzielt Teilerfolg bei Rheinbahn-Klage

Im Streit zwischen der Rheinbahn und dem Betriebsratsvorsitzenden sowie stellvertretenden Aufsichtsratvorsitzenden Michael Pink gibt es ein weiteres Urteil. Am Donnerstag ging es vor dem Arbeitsgericht um die Frage, ob die Eingruppierung von Pink in die Entgeltgruppe 14 berechtigt gewesen und die spätere Rückstufung in die niedrigere Gruppe 7 angemessen sei.