Betriebsräte in Düsseldorf : Sorge um Jobs in der Mobilfunkbranche

Düsseldorf Die Konzernbetriebsräte von Telekom, Vodafone und Telefónica sind gegen verpflichtendes lokales Roaming. Sie befürchten, dass der Druck in den Unternehmen steigt, wenn sie ihre Netze für andere Anbieter öffnen müssen. In der Region arbeiten 16.000 Menschen für die drei Anbieter.

Angesichts der politischen Debatte über den 5G-Netzausbau in Deutschland sorgen sich Mitarbeiter der Mobilfunkbranche um ihre Arbeitsplätze. Im Fokus stehen die möglichen Auswirkungen eines verpflichtenden lokalen Roamings, wie die Betriebsräte von Vodafone, Telekom und Telefónica Deutschland am Freitag bei einem gemeinsamen Termin in Düsseldorf berichteten. Insgesamt arbeiten bei den Unternehmen in der Region nach ihren Angaben rund 16.000 Mitarbeiter.