Prozess in Düsseldorf : Betreuer bestreitet Betrug an dementer Frau

Betreuer bestreitet Betrug an dementer Frau

Prozess in Düsseldorf

Der Angeklagte sitzt in Haft und beteuert seine Unschuld. Foto: dpa/Volker Hartmann

Düsseldorf Sie hielt ihn für seriös, vertraute ihm ihr Vermögen an. Doch ein studierter Betriebswirt aus Düsseldorf soll das ausgenutzt und die kranke Frau um mehr als 100.000 Euro gebracht haben, behauptet die Anklage.

Wegen Untreue und Betruges hat das Amtsgericht am Donnerstag den Prozess gegen einen Doktor der Betriebswirtschaft eröffnet. Rund ein Jahr lang soll der Akademiker (48) die schwere Krankheit einer Demenzpatientin ausgenutzt – und mit 69 Barabhebungen und Überweisungen die Konten der Frau heimlich geplündert haben.

Die seit 2016 an Demenz leidende Frau sah in dem 48-Jährigen offenbar jahrelang einen seriösen Vermögensbetreuer. Dabei soll er laut Anklage ab Mitte 2019 seinen Zugriff auf das fremde Geld missbraucht haben. Durch 23 Überweisungen von ihren Konten habe er angeblich rund 8000 Euro auf sein eigenes Konto gestellt – für Leistungen, der er laut Rechnungen für die Frau erbracht habe. Weitere 12.000 Euro, so die Anklage, habe er durch Überweisungen auf das Konto einer anderen Frau abgezweigt, auf das er ebenfalls Zugriff gehabt habe.