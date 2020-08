Polizei nimmt einen mutmaßlichen Täter fest : Vier Jugendliche rauben Geld und Kopfhörer am Paradiesstrand

Vier Jugendliche rauben Geld und Kopfhörer am Paradiesstrand

Düsseldorf Vier Jugendliche stehen im Verdacht, am Paradiesstrand Besucher umzingelt und ihnen Geld und hochwertige Kopfhörer gestohlen zu haben. Die Polizei hat einen mutmaßlichen Täter festgenommen.

HAFEN. In mindestens drei Fällen entwendeten und raubten vier junge Männer am Paradiesstrand in Düsseldorf Geld und hochwertige Kopfhörer. Zwei Tatverdächtige konnten durch ein Streifenteam kurzfristig festgenommen werden.