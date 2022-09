Royaler Besuch : Fans erwarten Harry und Meghan ungeduldig in Düsseldorf

Fans erwarten Harry und Meghan ungeduldig in Düsseldorf

Prinz Harry und Meghan kommen am Dienstag nach Düsseldorf. Foto: dpa/Aaron Chown

Düsseldorf Prinz Harry und Meghan kommen anlässlich eines Ausblicks auf die Invictus Games 2023 in die Landeshauptstadt. An einigen Punkten werden Fans wohl die Gelegenheit haben, einen Blick auf die beiden zu erhaschen.

Der britische Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan kommen an diesem Dienstag nach Düsseldorf – und werden hier von den Fans der königlichen Familie schon ungeduldig erwartet.

Anlass des Besuchs ist eine Veranstaltung, die auf die 2023 in Düsseldorf stattfindenden Invictus Games hinweist. Die Sportspiele für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten wurden von Harry ins Leben gerufen und sind ihm noch immer eine Herzensangelegenheit.

Umfassende Sicherheitsvorkehrungen begleiten den Besuch, zumal ein größerer Fan-Andrang erwartet wird. Übernachten will das Ehepaar den Angaben zufolge nicht in der Landeshauptstadt, da es am Mittwoch drängende Anschlusstermine hat. Harrys Großmutter, die Queen, hat Düsseldorf übrigens schon zweimal besucht, zuletzt 2004.