Spaziergang in Düsseldorf Besuch im Botanischen Garten lohnt auch im Winter

(RP) Auch im Winter finden sich im Botanischen Garten der Heinrich-Heine-Universität (HHU) in Wersten immer wieder farbige Kleckse und es duftet an vielen Ecken. Besonders auffällig sind die rot blühenden Kamelien, die gelbe Zaubernuss und die Chinesische Winterblüte. Auch in der dunklen Jahreszeit lohnt sich also der Weg in den Botanischen Garten der Heinrich-Heine-Universität.