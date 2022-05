Frankenheim feiert Jubiläum : Der Spezialist fürs Trauern wird 150

Das Stammhaus des Bestattungshauses Frankenheim befindet sich an der Münsterstraße. Hier eine Aufnahme des Hauses aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Foto: Frankenheim

Düsseldorf Das Bestattungshaus Frankenheim ist in Düsseldorf Marktführer und wird jetzt 150 Jahre alt. Die Begleitung der Hinterbliebenen ist vielfältig und wird erweitert – etwa durch gemeinsame Waldspaziergänge.

Persönliche Betroffenheit ist etwas anderes als der rein professionelle Umgang mit dem Tod. Als seine Mutter 2002 starb, war dies für Bestatter Claus Frankenheim so emotional bedeutend wie folgenreich fürs Unternehmen. „Da haben wir vieles umgekrempelt“, sagt der 61-Jährige. Früher sei die Arbeit verstorbenenorientiert gewesen, resümiert er den Wandel, heute sei sie angehörigenorientiert.

Die Trauerarbeit, der bewusste Umgang mit dem Verlust auf individuelle Weise, wird bei Frankenheim täglich gelebt. Das größte Beerdigungsinstitut der Stadt wird 150 Jahre alt, am Wochenende wird mit rund 150 Gästen gefeiert. Sieben Standorte gibt es in Düsseldorf, zwei in Krefeld (wo ein Institut übernommen wurde) und einen Standort in Mettmann.

Info Feier mit Theaterstück von René Heinersdorff Feier Am Wochenende wird im Stammhaus an der Münsterstraße gefeiert. Rund 150 Gäste werden das Stück „Ich will endlich meine Ruhe“ sehen, das René Heinersdorff geschrieben hat und mit Jochen Busse aufführt. Weitere Aufführungen folgen. Geschenk Anlässlich des Jubiläums spendet Frankenheim vier Parkbänke. Standorte: Rhein-, Flora- und Nordpark sowie Urdenbacher Kämpe.

Es gibt geschlossene und offene Trauergruppen, auch eine Einzelbetreuung ist möglich. Die Frankenheims und viele im 30-köpfigen Team sind ausgebildete Trauerbegleiter. Und wenn auch viele Menschen versuchen, in den harten Tagen der Todesnähe nur zu funktionieren und zu regeln, was zu regeln ist, sprechen die Profis die emotionale Ebene an. „Den Moment des Abschieds gibt es nur einmal im Verhältnis zu dem Verstorbenen“, sagt Frankenheim, „es wäre wohl nicht gut, dort etwas zu versäumen, was man später vielleicht bedauert“. Einen würdevollen, persönlichen Abschied etwa, vielleicht auch das gemeinsame Verschließen des Sarges.

Claus und Margarete Frankenheim mit den Töchtern Victoria (l.) und Juliane, die beide seit fünf Jahren Geschäftsführerinnen sind. Foto: Frankenheim

Familienunternehmen ist das Bestattungshaus von Beginn an, wobei am Anfang eine Schreinerei stand, errichtet von Johann Frankenheim 1839 in Derendorf. Sein Sohn Hubert wird ebenfalls Schreinermeister und übernimmt 1868 den Betrieb. Auf Bitten aus der Bürgerschaft wird die Bauschreinerei um die Produktion von Särgen erweitert. Die Auslieferung des ersten Sarges im April 1872 gilt als die Geburtsstunde des Unternehmens. Das zog 1902 vom Münsterplatz zur Münsterstraße, das Stammhaus dort gibt es also seit 120 Jahren.

Seitdem hat Frankenheim expandiert und Krisen überstanden. Die Zerstörung im Krieg etwa, später wurde noch einmal abgerissen und neu gebaut. 1983 wurde die erste Hauskapelle eingerichtet, ab 1995 folgte eine mit Lichthof. Innovationen und Fortentwicklungen gehören zur Geschichte, das Unternehmen betreibt etwa mehrere Kolumbarien. Die Urne steht dann im Bestattungshaus, rund um die Uhr können die Hinterbliebenen kommen.

Die alte Hauskapelle ist dafür als zweiter Standort an der Münsterstraße umgenutzt worden, somit gibt es jetzt Platz für rund 1000 Urnen. „Gut erreichbar, sicher, das wollen die Menschen“, sagt Claus Frankenheim. Und, fast noch wichtiger: ein pflegefreies Grab. Immer häufiger nachgefragt wird in diesem Kontext auch die Bestattung unter einem Baum, das ist auf dem Waldfriedhof Gerresheim möglich.

Die sechste Generation ist bereits ins Geschäft eingestiegen. Die Töchter Victoria (28) und Juliane (30) sind seit 2017 Geschäftsführerinnen, mit Claus – seit 38 Jahren im Unternehmen – bilden sie ein Vater-Töchter-Gespann. Zuvor haben sich die Töchter anders ausgebildet und auch bei anderen Bestattern gearbeitet.