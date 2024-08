Trampolinspringen oder Axtwerfen Wo Düsseldorfer außergewöhnlich sportlich sind

Trampolinspringen Wer gleichzeitig hoch und weit hinaus will, ist im Trampolinpark richtig. Das Hüpfen auf den Sprungtüchern begeistert längst nicht nur Kinder. Auch viele Fitness-Fans setzen auf den Trendsport. Kein Wunder also, dass es in Düsseldorf zwei große Anbieter gibt. Die Hallen befinden sich abseits der Innenstadt gelegen in Reisholz und Heerdt. So eröffnete im Reisholzer Industriegebiet an der Kappeler Straße 126 vor sechs Jahren „Superfly“. Auspowern können sich Besucher zum Beispiel in einem Ninja-Parcours. In direkter Nähe zur Anlage befindet sich die Bushaltestelle „Nürnberger Straße“.