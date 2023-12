Filmtipps aus Düsseldorf Besondere Filme für ganz viel Weihnachtsstimmung

In „Nothing like the Holidays“ (2008) kommen nach mehreren Jahren zu Weihnachten endlich wieder alle Kinder mit ihren Partnern zum Heim von Edy (Alfred Molina), der eine Weinhandlung betreibt, und seiner Frau Anna. Deren Verhältnis ist gespannt, da Anna Edy immer wieder bei heimlichen Telefonaten beobachtet. Er selbst ist seinerseits betrübt, dass Sohn Jesse, ein traumatisierter Rückkehrer aus dem Irakkrieg, den elterlichen Betrieb nicht übernehmen will. Von den Produzenten in erster Linie an die Latino-Community in den USA gerichtet, vermittelt der Film über alle Kulturen hinweg zentrale Familienthemen.