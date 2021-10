Stadtgespräch Düsseldorf : Besondere Einblicke bei Fashion-Dinner

Düsseldorf Exklusive Blicke hinter die Kulissen gab es am Freitagabend bei einer Dinner-Modenschau auf der Kö. Organisiert hatten sie Ruth Heinen von „Rita Lagune“ und Linda Liu („Sheme“).

(dh) Sie sind beide Liebhaberinnen von Mode und Couture, von glamourösen Stoffen und extravaganten Schuhen – und sie verstehen ihr Handwerk als Designerinnen. Gemeinsam haben Ruth Heinen, Modemacherin und Gründerin von „Rita Lagune“, und die Chinesin Linda Liu, Chefin der Schuhfirma „Sheme“, zum ersten Mal eine Fashion-Dinner-Show organisiert. Bei der Premiere in der „Piazza dei Mercanti“ an der Kö 98 erfuhren die Gäste zwischen Vor- und Hauptspeise mehr über Stickereien, kostbare Spitze oder irisierende Pailletten. Heinen: „Wir wollten nicht nur unsere Entwürfe auf dem Catwalk präsentieren, sondern auch aus dem Nähkörbchen unserer Ateliers plaudern.“

So erfuhr das Publikum, dass Liu (1,49 Meter groß, Schuhgröße 33) einst aus Liebe zu ihrem deutlich größeren Mann die ersten Pumps mit Plateau und irrwitzig hohen Absätzen fertigte. Inzwischen ist ihr Luxuslabel auch auf dem deutschen Markt so erfolgreich, dass sie an der Kö einen Showroom eröffnete.