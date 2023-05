Klimaaktivisten wollen Universitäten besetzen „Die Besetzung eines Hörsaals wäre kein größeres Ärgernis“

Seit Dienstag ruft die Klimaschutzgruppe „End Fossil – Occupy!“ bundesweit zu Besetzungen von Universitäten und Schulen auf. An der Heinrich-Heine-Universität (HHU) bleibt man angesichts solcher Szenarien vor allem eins: gelassen. „Wir haben seit vergangener Woche Kenntnis von den Ankündigungen“, sagt ein Unisprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Allerdings gebe es bislang „keine wirklich konkreten Szenarien für die HHU“ und „keinerlei Hinweise auf potentiell gewaltbereite Aktivisten“. „Sofern die möglichen Proteste nicht mit Straftaten verbunden sind, blicken wir ihnen entspannt entgegen“, so der Sprecher. Nicht geduldet würden aber Gewalt und die massive Einschränkung von Studierenden und Beschäftigten in Lehre und Forschung. Die Sicherheitsmaßnahmen habe man „voreilig“ nicht ausweiten wollen.