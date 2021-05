Linie U78 zur Messe : Rheinbahn setzt verkürzte Bahnen zum Impfzentrum ein

Das Düsseldorfer Impfzentrum befindet sich in der Arena. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Weil es an Stadtbahnen fehlt, verkehren auf der U78 derzeit viele Kurzzüge. Das ist ausgerechnet die Anbindung zum Impfzentrum an der Arena. Fahrgäste beschweren sich über erhöhte Infektionsgefahr. Die Rheinbahn sieht den Auslöser in Duisburg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Die Rheinbahn setzt auf der Linie U78, die zum Impfzentrum an der Messe fährt, derzeit vermehrt Kurzzüge ein. Da die Rheinbahn an anderer Stelle zusätzliche Fahrzeuge benötigt, fährt auf der Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Arena-Bahnhof nur noch einer statt der üblichen zwei Wagen. Dies betrifft laut Rheinbahn in der Regel zwei der fünf Züge, die auf der Strecke unterwegs sind. Mehrere Leser haben sich darüber bei unserer Redaktion beschwert. Sie beklagen eine zusätzliche Ansteckungsgefahr durch die geringere Kapazität.

Die Ursache liegt laut der Rheinbahn in Duisburg. Gemeinsam mit den Verkehrsbetrieben der Nachbarstadt betreibt die Rheinbahn die Linie U79. Die Duisburger Verkehrsbetriebe litten allerdings unter Fahrzeugmangel, so dass sie ihre sieben Kurse auf der stadtübergreifenden Linie nur noch mit Kurzzügen absolvieren könnten. Die Rheinbahn übernehme daher auf der U79 einen zusätzlichen Kurs und habe zudem den Duisburgern vier Wagen geliehen. In der Tat steht das Unternehmen seit Jahren wegen Beschwerden der Fahrgäste der U79 unter Druck, die auch den Norden Düsseldorfs an die Innenstadt anbindet.

Als Ausgleich für den Mehraufwand hat die Rheinbahn die U78 verkürzt, wie eine Sprecherin bestätigt. Die beiden Linien fahren auf einem Großteil ihrer Strecke parallel. Lediglich das letzte Stück zur Arena lässt sich nur mit der U78 absolvieren. Das ist aus Sicht der Rheinbahn das geringere Übel, da derzeit keine Messen anstehen und kein Fußballpublikum transportiert werden muss. Der Sprecherin zufolge werde die Auslastung der Züge durch Zählungen überwacht. Mit der Stadt stehe man im Austausch, um zu reagieren, falls die Zahl der Impftermine steigt. Die Duisburger arbeiteten „mit hoher Priorität“ an einer Lösung.