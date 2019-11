Schulen in Düsseldorf : Berufsschul-Praktikum mit Raketen-Kontakt

Düsseldorf Sieben Berufsschüler des Max-Weber-Kollegs verbrachten drei Wochen in Französisch-Guayana. Zwei von ihnen arbeiteten im Weltraumbahnhof Kourou der European Space Agency.

Große Maschinen, die in luftigen Höhen fliegen, können Denise Koch eigentlich nicht mehr beeindrucken. Schließlich durchläuft sie gerade eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement am Düsseldorfer Flughafen – da gehören Flugzeuge zu ihrem Arbeitsalltag. Die Maschinen allerdings, die Koch am Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana beobachten durfte, haben die 20-Jährige dann doch beeindruckt. Drei Wochen lang sah sie täglich die Ariane-Raketen, die von Kourou aus ins Weltall geschickt werden. Trotz strenger Sicherheitsvorkehrungen durfte sie t den gigantischen Satellitenträgern ganz nah kommen und miterleben, wie die Startrampen vorbereitet wurden. Nur für den Start reichte die Dauer ihres Auslandspraktikums dann leider doch nicht aus. „Trotzdem war das sehr beeindruckend. So eine Rakete ist nunmal eine ganz andere Hausnummer“, sagt Koch.

Seit 2012 gibt es die Möglichkeit von Auslandspraktika als freiwillige Zusatzqualifikation am MWBK, erklärt Barbara Stieldorf. Zusammen mit ihrem Kollegen Nick Denis koordiniert und unterstützt sie die Berufsschüler bei ihrem Aufenthalt. „Guayana als Ziel ist jedoch neu und resultiert aus einer Kooperation mit einer guayanischen Berufsschule, die wir in diesem Jahr aufgebaut haben“, sagt Stieldorf. Beide Lehrer begleiteten die Berufsschüler deshalb auch in ihrer ersten Woche, um sich die Gegebenheiten vor Ort anzuschauen. Besonders die schlechten Lebensverhältnisse im französischen Département überraschten Schüler und Lehrer gleichermaßen. „Die Unterschiede zwischen Arm und Reich sind enorm und leider meist auch an die Hautfarbe geknüpft“, resümiert Koch. „Gerade Lebensmittel sind um ein Vielfaches teurer als hier, da alles aus Frankreich importiert werden muss.“ Auch die Infrastruktur und der öffentliche Personennahverkehr seien schlecht ausgebaut, was die tägliche Pendelei von ihrer Unterkunft in einem guayanischen Internat aus deutlich erschwerte. „Manchmal habe ich einen der wenigen Busse verpasst und musste dann schauen, wie ich nach Hause komme“, sagt Emmerich. Glück für ihn, dass er schnell Bekanntschaft mit der ESA-Chefin Charlotte Beskow schloss, die ihn in solchen Fällen nach Hause fuhr.