Elektrisierendes Frühstück : Berühmte Fotos zu Rudi Eschs nächster Konferenz

Düsseldorf Bis zur nächsten Electricity-Conference ist es zwar noch ein wenig hin, aber als ein Programmpunkt im Rahmen der MTV Music Week gibt der Konferenz-Initiator Rudi Esch einen Ausblick auf das Event im Oktober 2023.

Ein Programmpunkt während der MTV Music Week ist ein Frühstück im Oberkasseler Hotel „me and all“ mit dem Musiker und Autor Rudi Esch. Das Motto am Mittwoch um 11 Uhr: „Walk on the wild s“ – von Andy Warhols Factory zu den Velvets, Dolls, Ramones and Sex Pistols. Dabei geht es um Fotos von Bob Gruen and Leee Black Childers. Die Ausstellung soll dann im Oktober 2023 zur nächsten Electricity-Conference von Rudi Esch zu sehen sein. Gruen gilt als der persönliche Fotograf des berühmten Musikers und Beatle John Lennon während seiner Zeit in New York. Childers war ein amerikanischer Autor und Manager, der viele Stars in der Factory des berühmten Künstlers Andy Warhol fotografierte.