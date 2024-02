Euro 2024 in Düsseldorf Wie am Bertha-von-Suttner-Platz ein „Stadion der Träume“ entstehen soll

„In Düsseldorf leben 160.000 Menschen, die keinen deutschen Pass haben“, sagte am Dienstagabend Kulturdezernentin Miriam Koch. So waren im Vorfeld der Kick-off-Veranstaltung Migrantenvereine angeschrieben worden. Für deren Mitglieder könnte das Stadion der Träume zur Bühne werden. Spätestens im Mai soll ein Programm für 24 Veranstaltungstage stehen. Genau so viele Länder haben sich für die Euro 2024 qualifiziert. An jedem Tag soll am Bertha-von-Suttner-Platz ein Land vorgestellt werden – beispielsweise mit Musik oder Tanz. „Dieser leere Raum soll mit Leben beziehungsweise mit Träumen gefüllt werden“, sagte Koch. Seit 1986 war in dem Gebäude am Hauptbahnhof die Zentralbibliothek beheimatet, bevor diese 2021 zum Konrad-Adenauer-Platz zog. Auf der Fläche am Bertha-von-Suttner-Platz war später ein Corona-Impfzentrum untergebracht, außerdem eine Anlaufstelle für geflüchtete Menschen aus der Ukraine.