20 Zentimeter breiter Gehweg Die schlimmste Straße in Düsseldorf

Sie ist dreifache Mama und sagt: „Wir alle hier lassen unserer Kinder keinen Meter alleine auf der Bertastraße zu Fuß gehen, das ist einfach viel zu gefährlich.“ Drei Schulen und zwei Kitas plus die komplette Nahversorgung mit Supermarkt, Bäcker, Apotheke und Ärzten liegt an oder in unmittelbarer Nähe der Dreherstraße, und wer dorthin will, muss über die Bertastraße. Den Gehweg zu verbreitern, dürfte schwer fallen, die Grundstücke der Vorgärten gehören zumindest zum Teil nicht der Stadt – bleibt also nur Tempo 30.