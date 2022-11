Kommen und Gehen in Düsseldorf : Tee-Spezialist aus Berlin ist jetzt auch am Carlsplatz

Sidney ist der Storemanager von Paper & Tea auf dem Carls­platz. Dort gibt es auch kalte Teegetränke. Foto: RP/Claudia Hötzendorfer

Serie Düsseldorf In dem kleinen, neuen Laden „Paper & Tea“ am Carlsplatz in Düsseldorf soll es neben Tee-Genuss auch Kuturveranstaltungen wie Konzerte und Lesungen geben. Eine Zusammenarbeit mit Nachbar-Unternehmen ist geplant.

Mit der Zeile „You drink coffee, I drink tea my dear” aus dem Sting-Klassiker „Englishman in New York“ bringen „Paper & Tea“ (oder einfach „P & T“) einen neuen Trend auf den Punkt. Denn Tee schickt sich an, dem Coffee to go Konkurrenz zu machen. Das Berliner Unternehmen, vor rund zehn Jahren gegründet, hat am Carlsplatz Nr. 3 eine Filiale eröffnet. Stylisch wie ein Coffee-Shop, mit Teebar, einer exquisiten Auswahl aus eigenen Kräuterteemischungen, hochwertigen, ausschließlich handverarbeiteten Blends und dem passenden Zubehör.

Soweit, so normal für ein gut sortiertes Teegeschäft. Doch „P & T“ gehen noch einen Schritt weiter. Genuss soll auf Kultur treffen und so sind am Carlsplatz regelmäßige Konzerte, Lesungen oder Talks geplant. Den Auftakt machte am Samstag die Düsseldorfer Sängerin Florence Besch.

Die Räumlichkeiten sind mit gerade 26 Quadratmetern zwar recht klein, aber die Betreiber suchen den Schulterschluss mit Partnern aus der Nachbarschaft. Beispielsweise mit der Bäckerei Hinkel, die für die Eröffnungswochen „Matcha-Cookies“ beisteuert. „Wir könnten uns auch vorstellen, Events gemeinsam mit unseren Nachbarn hier am Carlsplatz auf die Beine zu stellen“, gibt Content Managerin Verena Eiglsperger Einblick in die weiteren Pläne.

Solange es das Wetter zulässt, steht einem Tässchen Tee auf der Terrasse mit Blick auf den Markt nichts im Wege. Das muss übrigens nicht zwingend heiß sein. „Wir haben eine spezielle Maschine, mit der wir cold Brews machen können“, sagt Store-Manager Sidney und erklärt: „Das ist ein spezielles Verfahren, um Tee kalt und schaumig aufzubrühen.“

Sidney kümmert sich mit seinem vierköpfigen Team zukünftig um das Wohl der Kunden. Ob beim netten Gespräch an der Teebar oder mit fachlichem Rat und Geschichten, rund um das Sortiment. Mit allen Sinnen wahrnehmen, steht dabei im Vordergrund. Alle Tees können probiert und über Duftproben erschnuppert werden.

Wenn es nach „T & P“ geht, soll der Carlsplatz Nr. 3 der neue In-Treff werden. Dabei ist es Gründer Jens de Gruyter und seinem Team eine Herzensangelegenheit, den Tee von seinem staubigen Image zu befreien und das Bewusstsein bei den Kunden für eine moderne Teekultur zu schärfen.

De Gruyter ist die dritte Generation einer Familie von Kaffeeröstern und Teehändlern. 2012 eröffnete er seinen ersten „Paper & Tea“ Concept-Store in Berlin Charlottenburg. Inzwischen hat das Unternehmen 90 Mitarbeiter mit Filialen in Hamburg, Köln, und nun auch in Düsseldorf.

Die Verpackungen sind echte Hingucker und zudem nachhaltig produziert, entweder recycle- oder biologisch abbaubar. So sind die Teebeutel beispielsweise aus Baumwolle. „Außerdem ist Tee selbst ein nachhaltiges Produkt, denn er kann mehrfach aufgegossen werden und dabei immer neue Geschmacksvarianten entwickeln“, erklärt Chief Branding Officer Markus Schwitzke.Blickfang sind derzeit die Adventskalender etwa für Einsteiger mit 24 Sorten zum Durchprobieren.