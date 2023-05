Umbau und Erweiterung Düsseldorf bereitet Offensive für Stadtteilbüchereien vor

14 Stadtteilbüchereien gibt es in Düsseldorf und alle sollen bis Ende 2032 zu kulturellen Begegnungsstätten ausgebaut werden. Rein rechnerisch muss also ab jetzt jedes Jahr mindestens eine der Filialen umziehen oder erweitert werden. Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) hat das Konzept der Kulturverwaltung gelobt und will dafür neun Millionen Euro bereitstellen. Das ist ebenso viel, wie der Rat am 15. Juni für die nächsten Planungsschritte für den Opern-Neubau beschließen soll.