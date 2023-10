Düsseldorfer Gastronom selbst betroffen Brustkrebs ist nicht nur eine Frauenkrankheit

Am häufigsten wird die Erkrankung bei ihnen im Alter von Mitte 60 bis 70 diagnostiziert. Wegen der geringen Zahl an Betroffenen wird nur wenig dazu geforscht, zudem gibt es für Männer keine gesetzlichen Programme zur Brustkrebsfrüherkennung, wie sie für Frauen bereits seit Jahren angeboten werden. Hinzu kommt, dass die meisten Männer gar nicht wissen, dass sie überhaupt an Brustkrebs erkranken können, und deshalb entsprechende Symptome, beispielsweise Knoten oder Entzündungen im Brustbereich, nicht damit in Verbindung bringen. Deshalb erfolgen die entsprechende Diagnose und der Beginn der Therapie oftmals erst recht spät.