„Bunt statt blau“-Wettbewerb Benrather Schülerinnen gewinnen mit bewegendem Plakat gegen Komasaufen

„Das Bild stellt eine zerbrochene Glasoberfläche dar. Zum einen wollten wir damit den starken Kontrast zwischen den Farben hervorheben, und zum anderen das häufig auftretende Motiv der Glasflasche in Bezug auf den Alkoholkonsum thematisieren“, beschreiben die beiden 16-Jährigen ihr Bild. Und weiter: „Der erste Schritt, das Glas zu zerbrechen, der Weg raus aus der Sucht, ist am Anfang eine Überwindung, ein Schmerz, der einen am Ende in eine bessere Welt, ein besseres Leben zurückbringt.“