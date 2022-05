Düsseldorfer Süden : Benrather Rathaus wird ab Ende 2022 saniert

Düsseldorf Noch dieses Jahr soll es losgehen, das Rathaus in Benrath wird saniert. Die Bauzeit ist mittlerweile von 18 Monaten auf über zwei Jahre gestiegen, die Baukosten auf 13,5 Millionen Euro. Die Verwaltung muss umziehen.

Der Bedarfsbeschluss aus dem Jahr 2019 umfasste damals eine Innensanierung, um das Gebäude denkmalgerecht erhalten zu können und bauliche Folgeschäden durch Feuchtigkeit abzuwenden – insbesondere im Souterrain, in dem derzeit das Heimatarchiv untergebracht.

Bei der tiefer gehenden Entwurfsplanung wurden dann allerdings große Schäden im Sockelbereich und Risse in der südlichen Naturstein-Hauptfassade erkennbar, das verzögerte den Baustart. Und deshalb wird nun aus der geplanten Innen- eine Komplettsanierung. Der derzeitige Terminplan sieht vor, dass es im vierten Quartal 2022 losgehen soll, die Bauzeit ist von 18 auf nun gute zwei Jahre gestiegen. Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2025 geplant.

Neues Straßenverkehrsamt in Neumühl – größere Flächen, höhere Preise

Fertigstellung für 2023 geplant : Neues Straßenverkehrsamt in Neumühl – größere Flächen, höhere Preise

Grundschule Walder Straße in Hilden

Grundschule Walder Straße in Hilden : Politik bewilligt für Schulerweiterung weitere 664.000 Euro

Straßensanierung in Wermelskirchen

Straßensanierung in Wermelskirchen : Vollsperrungen auf der Landstraße 101

Der Stadtrat soll den dafür notwendigen Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss in seiner Sitzung am 19. Mai freigeben. Doch schon in den politischen Gremien, die vorher tagten, war die Sanierung ein Thema. Für den Bauausschuss etwa hatte das schwarz-grüne Ratsbündnis einen Änderungsantrag vorgelegt, mitdem die Verwaltung aufgefordert wird, auf Grundlage des novellierten Denkmalschutz-Gesetzes erneut die Installation einer Photovoltaik-Anlage zu prüfen, genauso wie den Einbau von doppelverglasten Fenstern. Beiden Punkten stimmte auch die Bezirksvertretung 9 zu, ebenso wie dem Beschluss zur Gesamtsanierung.