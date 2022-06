Düsseldorf : Benrather Marktplatz in Kinderhand

Hatten ihren Spaß (v.l.): Ida (7), Pia (8) und Adele (8) spielten beim Kinderfest in Benrath. Foto: Georg Salzburg (salz)

Düsseldorf Das Kinderfest auf dem Markt in Düsseldorf-Benrath fand in diesem Jahr bereits zum 30. Mal statt und lockte viele Familien an. Eine Besonderheit des Festes sind die Spielkarten.

Hunderte Familien zog es am Sonntag auf den Benrather Marktplatz. Das vielfältige Programm des Kinderfestes animierte zum Mitmachen, unter anderem mit einem Stand zum blinden Ertasten von Gegenständen, Einsatzwagen von Feuerwehr und Polizei, Eierlaufen, Taschenbemalen und Kinderschminken. „Dieses Jahr unterstützen uns auch drei Karnevalsvereine“, erzählte Melanie Schwanke, Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Benrath und Ausrichterin des Festes.

Am Stand der Benrather Schlossnarren konnten Buttons gestanzt werden, bei der KG Reisholzer Quatschköpp bastelten die Kinder sich einen farbenfrohen Sonnenschutz, die Interessengemeinschaft Pauls-Mühler-Jecke sponsorte und betreute eine Hüpfburg. Diese war auch das Highlight der achtjährigen Sophie. Sie und ihre Eltern kommen seit vielen Jahren aus Wersten zum Benrather Kinderfest.

Eine Besonderheit des Festes sind die Spielkarten: Laufzettel, mit denen die Kinder an den Ständen alles kostenlos ausprobieren können und dafür Stempel auf der Karte sammeln. Normalerweise werden auf dem Fest Spenden für Kinder in aller Welt gesammelt, in diesem Jahr fließen die Einnahmen in die Weihnachtsbeleuchtung Benraths.

Das Kinderfest fand 2022 zum 30. Mal statt, das große Jubiläum ist für 2023 geplant. „Das ist einfach den erschwerten Bedingungen geschuldet“, erklärte Schwanke, „allein diese Woche haben wir sechs coronabedingte Absagen bekommen. Aber für die Kinder ist das nicht so wichtig, für sie geht es um freies Spielen und Spaß“.