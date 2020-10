Düsseldorf-Benrath : Weg am Schloß-Gymnasium soll sicherer werden

Weg am Schloß-Gymnasium soll sicherer werden

Düsseldorf Ein stark frequentierter Weg, der am Gelände des Schloß-Gymnasiums in Düsseldorf-Benrath entlang führt, soll sicherer gemacht werden. Die Stadt plant zusätzliche Schilder und Markierungen.

Der kleine Verbindungsweg zwischen Hospitalstraße und Wimpfener Straße direkt am Benrather Schloß-Gymnasium wird von Fußgängern und Radfahrern stark frequentiert, häufig auch von Kindern auf dem Weg zur Schule genutzt. Die Stadtverwaltung schätzt an dieser Stelle das Konfliktpotential zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern als hoch ein. Vor allem in der fast rechtwinkligen Kurve könne es zu Zusammenstößen kommen. Daher ist geplant, den Verbindungsweg mit neuen Schildern und Markierungen sicherer zu gestalten.