Kleinanzeige in Düsseldorf-Benrath : Wie ein Wohncontainer als Tiny House angepriesen wird

Düsseldorf Ein 15 Quadratmeter großer Wohncontainer in Benrath war bei Ebay Kleinanzeigen bis Mittwochnachmittag für eine Miete von 500 Euro im Monat zu haben. Angepriesen wurde der Container zunächst als Tiny House. Inzwischen ist das Angebot nicht mehr verfügbar.

Das Leben in Düsseldorf ist nicht günstig. Der durchschnittliche Mietpreis liegt derzeit bei rund elf Euro pro Quadratmeter, die hohe Nachfrage lässt die Preise steigen. Bis Mittwochnachmittag gab es aber auf dem Internetportal Ebay Kleinanzeigen ein Angebot, bei dem der Preis pro Quadratmeter satte 33 Euro betrug – allerdings weder in der Alt- oder Carlstadt, noch in Oberkassel. „Neuer Wohncontainer mit 15 Quadratmeter zu vermieten in Düsseldorf-Benrath“ lautete der Titel der Annonce.