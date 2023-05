Aktion zur Krönung von König Charles Rudelgucken beim Friseur – Ein Haarschnitt und eine Krone

Im Friseursalon von Katharina Wiethoff in Benrath gibt es gerade nur ein Thema: die am Samstag anstehende Krönung von King Charles. Britsche Fahnen hängen an den blau gestrichenen Wänden, daneben goldene Girlanden, die ein gut gelungenes Seitenprofil von Charles mit Krone zeigen. Die hatte Wiethoff eigens in England bestellt. Doch leider sind drei Kartons mit weiterer Krönungs-Deko auf dem Postweg von der Insel auf den Kontinent irgendwo stecken geblieben: „Wir haben dann schnell noch in einem Partydiscount in Düsseldorf Großeinkauf gemacht“, sagt Wiethoff.