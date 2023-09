Inklusives Angebot in Düsseldorf-Benrath Eislaufen in Ruhe und mit viel Platz

Für ein stressfreies Lauferlebnis auf Kufen benötigt Leo, der an Autismus leidet, besondere Voraussetzungen: genügend Platz, viel Ruhe und seine Mutter Monika als Begleitperson in der Nähe. Während der üblichen Laufzeiten sind diese Bedingungen in der Halle an der Kappeler Straße nicht gewährleistet. Im rasanten „Getümmel“ dort wäre der Junge hoffnungslos verloren.