Düsseldorf-Benrath : Gelände von ehemaligem Stahlwerk für 100 Millionen Euro verkauft

Das ehemalige Gelände von Thyssen-Krupp in Benrath. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Seit Monaten wurde über den Verkauf des ehemaligen Kaltwalzwerks in Düsseldorf – Benrath verhandelt. Jetzt ist heraus, wer das riesige Real entwickelt.

Im Düsseldorfer Süden ist eine wichtige Entscheidung für mehrere hundert neue Wohnungen gefallen. Das ehemalige Nirosta-Werk, zuletzt im Besitz des finnischen Unternehmens Outokumpu, wird in die „Benrather Gärten“ verwandelt. So lautet der Projektname für die Zukunft des rund 150.000 Quadratmeter großen Geländes an der Hildener Straße.