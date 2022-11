Immobilien in Düsseldorf : In der Paulsmühle entstehen 550 neue Wohnungen

Düsseldorf Im ersten Baufeld in Düsseldorf-Benrath, das gegenüber dem Albrecht-Dürer-Kolleg liegt, werden vom Projektentwickler Bonava 74 öffentlich geförderte Miet- sowie 52 Eigentumswohnungen gebaut. Die Projektentwickler würden gerne Kleingewerbe integrieren.

Zwar sind jetzt schon die Tiefbauarbeiten am Baufeld zwischen Tellering- und Paulsmühlenstraße nicht zu übersehen, doch wenn Anfang nächster Woche der Baukran anrückt, dann ist für alle Paulsmühler sichtbar, dass der Bau des neuen Wohnquartiers Paulshöfe losgeht. Im ersten von fünf Bauabschnitten, der direkt gegenüber dem Albrecht-Dürer-Kolleg an der Lilli-Marx-Straße liegt, werden 74 geförderte Miet- sowie 52 Eigentumswohnungen entstehen.

Der schwedische Projektentwickler Bonava baut auf dem Areal, das früher der städtischen Tochter Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz gehörte, einen Mix aus Eigentums- und Mietwohnungen. Wie von der Politik in der ersten Auflage des „Handlungskonzeptes Wohnen“ beschlossen, werden von den rund 550 neuen Wohnungen 20 Prozent in den Segmenten öffentlich gefördert und 20 Prozent preisgedämpft entstehen.

Beratung An der Paulsmühlenstraße in Höhe von Aldi hat der Projektentwickler einen Baucontainer aufgestellt, in dem Gespräche ohne Anmeldung mit Interessenten für Eigentumswohnungen laufen können. Zeiten derzeit Dienstags 16 bis 18 Uhr und sonntags 13 bis 15 Uhr. Hier soll sich noch was ändern: Infos über www.bonava.de.

Die Zahl der zu bauenden Wohnungen wurde nicht verringert, auch weil in der Stadt händeringend nach Wohnraum gesucht wird, wohl aber wurde bei den Planungen Wert darauf gelegt, dass sich das neue Viertel in die Paulsmühle öffnet. „Wir wollen hier ein offenes Quartier entwickeln“, sagt Anne Spicker. In einem qualitätssichernden Verfahren konnten die Bürger Ideen einbringen. Damit das neue Quartier nicht zu gleichförmig wird, setzen gleich drei Architekturbüros die unterschiedlichen Bauabschnitte um.

Von den das Viertel umgebenden Straßen aus wird es Sichtverbindungen zum zentralen Platz in der Mitte und zu den gegenüberliegenden Straßen geben. Radfahrer und Fußgänger, jedoch außer Feuerwehr und Müllabfuhr keine weiteren Fahrzeuge, sind sogar explizit eingeladen, auf dem Weg ins Dorf die Paulshöfe zu queren. Auch die geplanten fünf Innenhöfe, je einer pro Baufeld, die alle unter einem anderen Oberthema stehen, sollen für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Am zentralen Platz, der allerdings zuletzt fertiggestellt wird, soll etwa ein Bouleplatz entstehen. Das war eine Anregung aus der Bürgerschaft.

Für die Mieter und Eigentümer wird es Tiefgaragen geben mit jeweils eigenen Zufahrten. Für den ersten Bauabschnitt wird diese sich gegenüber dem Eingang zur Sporthalle des Kollegs befinden. Jeder Stellplatz wird mit einer Wallbox für E-Mobilität ausgestattet. Oberirdisch werden an den äußeren Rändern der Baufelder Besucherparkplätze angelegt. Um das Thema Mobilität der Zukunft umzusetzen, wurde ein Car-Sharer gefunden, der Autos seiner Flotte in den Paulshöfen anbietet. Im dritten Bauabschnitt wird das Baufeld zwischen Tellering- und Paulsmühlenstraße bebaut. „Wir könnten uns vorstellen, dort im Eckbereich zum Brunnen, Räume für Kleingewerbe anzubieten“, erläutert Marc Heppner. Bei den Projektleitern ist angekommen, dass es keine Apotheke mehr im Viertel gibt, und auch die Ansiedlung eines Arztes gewünscht wurde. Auch ein Café am neu zu gestaltenden Brunnen-Platz, den die IDR umsetzen soll, kann man sich bei der Bonava vorstellen. Den Bauantrag für diesen Bauabschnitt will der Projektentwickler im April 2023 einreichen. Mit einer Baugenehmigung wird dann innerhalb von zwölf Monaten gerechnet. Wer sich also für ein Ladenlokal in den Paulshöfen interessiert, sollte sich bald melden. Auch beim Thema Verkehr haben die Planer genau hingehört. Heppner: „Wir bauen mehr Tiefgaragenplätze als wir müssten. Wir wollen nämlich nicht, dass aus unserem Viertel heraus Parkdruck auf die umliegenden Straßen entsteht.“