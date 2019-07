Mobile Redaktion in Düsseldorf-Benrath : Ärger über Radfahrer im Schlosspark

Bei der Mobilen Redaktion ging es unter anderem um Neubauprojekte und die ÖPNV-Anbindung des Südens.

Fußgängerzone Die Benrather Fußgängerzone gehört zu den beliebtesten und belebtesten Flecken im Stadtteil. Die Aktionsgemeinschaft Benrath (AGB) setzt sich dafür ein, dass es auch so bleibt. Deren zweite Vorsitzende Inge Nitschke wünscht sich mehr Initiative der Stadt. „Es könnte mehr für die Aufenthaltsqualität getan werden“, so Nitschke. Sie wünscht sich beispielsweise mehr Abfalleimer und Bepflanzungen. AGB-Vorsitzende Melina Schwanke kann sich einen kleinen, abgetrennten Kinderspielbereich vorstellen. AGB-Gründungsmitglied Ulrich Ohm glaubt, dass die Kommunikation zwischen Vermietern und Geschäftsleuten optimiert werden könnte. „An einem Grünen Tisch könnte man diskutieren, ob die Vermieter etwas dafür tun können, hier vor Ort eine gute Mischung von Geschäften zu fördern“, so Ohm. Ein Dorn im Auge ist vielen Benrathern, dass einige Vermieter anscheinend gar kein Interesse an einer Vermietung haben, etwa des Eckhauses, in dem früher die Domino-Pizzeria war.



ÖPNV Susanne Beier wünscht sich eine bessere Anbindung der Stadt an den Süden. „Nach Heerdt bin ich eine Stunde mit den Öffentlichen unterwegs. Da fahre ich dann doch gezwungenermaßen mit dem Auto.“ Problematisch sei zudem, dass die Hochbahnen U74 und die U77, die beide inzwischen in Holthausen enden, so unzuverlässig seien. Elfriede Herhold monierte, dass es ganz oft passiere, dass sie den Anschluss in Holthausen nicht schaffe, „weil die U71 am Werstener Kreuz vor der U74 auf die Kölner Landstraße abbiegt“. Zudem sei es zu wenig, dass an den Wochenenden nur die U71 nach Benrath fahre, in den späteren Abendstunden nur noch im 20-Minuten-Takt.



Müll nach dem Lichterfest Monika Cremer beschwerte sich, dass noch am Montag um 17 Uhr überall im Schlosspark Müll herumgelegen habe. „Das kennen wir aus den Vorjahren so nicht“, berichtete die Benratherin und zeigte Fotos, die sie aufgenommen hatte: „Ich finde, dass spätestens am Montagmorgen alles wieder in Ordnung sein müsste.“ So habe auf den Wiesen überall Plastikgeschirr gelegen. Und an der Treppe standen Tupperbehälter mit Essensresten. Neben den Besuchern sieht Cremer auch die Stiftung in der Pflicht. „Auch die Verpackung vom Feuerwerk lag noch im Park“, berichtet sie. Sie habe gesehen, dass Plastikreste im Wasser gelegen hätten. „Was ist, wenn das die Enten oder Gänse ge fressen hätten ?“