Youtuber aus Düsseldorf Wieso die Wolter-Zwillinge ihre Haartransplantation öffentlich gemacht haben

Sie entschieden sich, die Eigenhaartransplantation in der S-thetic Clinic in Düsseldorf-Kaiserswerth machen zu lassen. Dort wird ein Haarroboter eingesetzt, der einzelne Haarfollikel entnimmt. Der Roboter bewertet die Qualität und den Zustand der Haarfollikel und kann so die besten für die Transplantation auswählen. Die Schmerzen während und nach dem Eingriff hatten sich die beiden viel schlimmer vorgestellt.