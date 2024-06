Gut gemacht Benefizkonzert und Mini-Schützenfest hilft anderen Menschen

Benefizkonzert Der Lions Club Düsseldorf-Kaiserswerth hat eine Spende von 3500 Euro an die Düsseldorfer Diakonie übergeben. Die Spenden wurden bei einem A-Cappella Benefizkonzert gesammelt, das im März unter dem Motto „Kommen, anschnallen und losschweben“ stattfand. Das Konzert wurde vom Düsseldorfer Vokalensemble „Mundlandung“, das ohne Gage auftrat, in der Kulturkirche Kaiserswerth gestaltet. Es nahm mit seinem Programm „Lost in Space“ die Gäste auf eine musikalische Reise zu den Sternen mit. Mit der Spende werden zwei bedeutende Projekte der Düsseldorfer Diakonie gefördert: Get up – das Berufsvorbereitungsprojekt für Jugendliche, die bisher keine schulische oder berufliche Perspektive haben und die Fachstelle für Familien mit Gewalterfahrung.