Benefiz-Gala in der Tonhalle Ein beseelender Abend für das Palliativzentrum der Uniklinik

Das dreieinhalbstündige Konzert wurde gestaltet von rund 50 Musikern verschiedenster Bühnen, Solisten der Düsseldorfer Symphoniker, der Duisburger Philharmoniker, der Deutschen Oper am Rhein, der Wuppertaler Symphoniker und der Essener Philharmonie-Freunden, darunter viele in der Musikbranche bekannte Namen: Die Mezzo-Sopranistin der Deutschen Oper am Rhein, Valerie Eickhoff, Pamela Falcon (The Voice), Levin Blümel von „The Big Performance” und Timo Böcking am Flügel und als Arrangeur. Die musikalische Leitung hatte Armanda ten Brink aus den Niederlanden, die mit Lust, Leidenschaft und wie immer in farbenprächtigen Gehröcken am Pult stand.