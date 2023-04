Versteigerung für den guten Zweck Benefiz-Auktion für krebskranke Kinder in Düsseldorf

Ein gelber Pullunder mit Krawatte aus dem Privatbesitz des ehemaligen Außenministers Hans-Dietrich Genscher und ein Porträt-Foto von Karl Lagerfeld sind nur zwei Exponate, die bei einer Benefiz-Auktion für herzkranke Kinder in Düsseldorf ersteigert werden können. Am Montag wird der Kabarettist Manes Meckenstock diese und einige weitere Stücke zugunsten der Kinderherzstiftung der Deutschen Herzstiftung versteigern. Los geht es am 1. Mai um 16 Uhr mit der Vorbesichtigung, von 17 bis 19.30 Uhr werden die Exponate versteigert. Der Eintritt ins Maxhaus, Schulstraße 11, ist frei. Der Erlös geht an herzkranke Kinder in Düsseldorf.