Prozess in Düsseldorf Anklage wegen Beleidigung nach Kopftuch-Spruch

Der Düsseldorfer Rechtsanwalt HG Reinhold ist in diesen Tagen mit einem Fall konfrontiert, den er so noch nicht erlebt hat – seinen 74 und 75 Jahre alten Mandanten widerfahre eine „Farce“. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders und klagt das Ehepaar an. Es geht um Rassismus-Vorwürfe, Beleidigung und eine mögliche Körperverletzung.