Internationale Stadt : Düsseldorf bekommt mehr zweisprachige Straßenschilder

Den Schriftzug „immermannstraße“ gibt es bereits in Japanisch. Bald sollen noch zehn Straßennamen in andere Sprachen übersetzt werden. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Türkisch, italienisch oder griechisch: Zehn Straßennamen sollen in andere Sprachen übersetzt werden und zusätzliche Schilder bekommen.

Menschen aus zahlreichen Ländern leben in Düsseldorf, die Bürger geben der Stadt ein internationales Flair. Dies soll sich bald bei den Straßenschildern zeigen. Der Integrationsrat hat am Mittwoch beschlossen, in jedem der zehn Düsseldorfer Stadtbezirke einen Straßennamen in eine andere Sprache und in die jeweiligen Schriftzeichen wie arabisch oder kyrillisch übersetzen zu lassen – und diesen Namen auf einem zusätzlichen Schild anzubringen. „Das würde die Vielfalt am Ort widerspiegeln sowie Düsseldorf als internationale Stadt sichtbar machen“, sagt Pavle Madzirov (CDU), Mitglied im Integrationsrat.

Welcher Straßenname in welche Sprache übersetzt wird, wird nun die Stadtverwaltung herausfinden. „Am besten an prominenter Stelle, damit das Schild gut und oft wahrgenommen wird“, sagt Madzirov und denkt an ein zusätzliches Schild in türkischer Sprache in Rath oder ein italienisches in Gerresheim.