Maßnahme gegen drohendes Dieselfahrverbot: Düsseldorf bekommt Umweltspuren

Düsseldorf Die Politik hat am Mittwochnachmittag grünes Licht für die Einrichtung von Sonderfahrspuren auf Merowinger- und Prinz-Georg-Straße gegeben. Eine dritte Spur quer durch die Innenstadt soll geprüft werden.

In Düsseldorf werden in den nächsten Monaten mehrere Umweltspuren eingerichtet. Das hat am Mittwochabend die Politik beschlossen. In seiner Sondersitzung mit den Bezirksvertretungen 1 und 3 gab der Ordnungs- und Verkehrsausschuss des Stadtrates grünes Licht für die Einrichtung von Sonderfahrspuren auf der Merowinger- und der Prinz-Georg-Straße sowie für die Prüfung einer großen Spur quer durch die Innenstadt vom Werstener Kreuz bis zur Kaiserstraße.

Die Stadt, das NRW-Umweltministerium und die Bezirksregierung hoffen, dass durch die Umweltspuren Fahrverbote für Dieselautos vermieden werden können. In Düsseldorf werden an einigen Straßen seit vielen Jahren Grenzwerte zur Belastung mit Stickstoffdioxid in der Luft überschritten. Die Bezirksregierung muss deshalb einen neuen Luftreinhalteplan für die Landeshauptstadt erstellen. Er enthält Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität und soll am 1. Februar in Kraft treten. Dieselfahrverbote sind darin nicht enthalten – dagegen klagt aktuell die Deutsche Umwelthilfe vor dem Oberverwaltungsgericht.