Schule in Düsseldorf Jetzt kommen erste Sperrungen vor Schulen gegen Elterntaxis

Noch in diesem Jahr sollen in Düsseldorf mindestens zwei erste Schulstraßen eingerichtet werden. Das geht aus einem gemeinsamen Antrag der Kooperation von CDU und Grünen für den Stadtrat in der nächsten Woche hervor, der unserer Redaktion vorliegt. Gemeint ist konkret, dass der Autoverkehr vor Schulen zum Start und Ende des Unterrichts aufgrund zu vieler so genannter Elterntaxis weitgehend ausgesperrt werden soll. Geprüft werden soll dabei auch, in welchem Verhältnis Kosten und Nutzen stehen, vor allem im Hinblick auf fest zu installierenden Sperren, wie mit einer Hubpolleranlage etwa. Diese ist laut Antrag sinnvoll, da sich eine Beschilderung allein „in der Praxis oft als unzureichend erwiesen hat“.