Düsseldorf: Düsseldorf bekommt ein Schwimmbad mit Rheinblick

Düsseldorf Der erste Spatenstich ist getan: An der Stadtteilgrenze zwischen Oberkassel und Heerdt entsteht ein neues Hallenbad. Der Neubau soll im zweiten Quartal 2020 fertiggestellt und eröffnet werden.

Zeitgleich treffen drei Schaufeln auf aufgelockerte Erde: Da, wo Oberbürgermeister Thomas Geisel, Peter Schwabe, Aufsichtsratvorsitzender, und Roland Kettler, Geschäftsführer der Bädergesellschaft, mit ihren Spaten stehen, werden in gut zwei Jahren Schwimmer ihre Bahnen ziehen. Denn im zweiten Quartal 2020 soll an der Pariser Straße, genau an der Stadtteilgrenze zwischen Oberkassel und Heerdt, ein neues Hallenbad entstehen. Vormals gab es das Gartenhallenbad an der Lütticher Straße, das 2015 wegen baulicher Mängel stillgelegt wurde. "Der bisherige Standort war gut, aber eben auch attraktiv für den Wohnungsbau", sagte Oberbürgermeister Thomas Geisel gestern. Ein Teil der Neubau-Finanzierung soll mit dem Verkauf des Grundstücks am ehemaligen Standort erreicht werden.

Der Neubau an der Pariser Straße ist ein Teil des Düsseldorfer Bäderkonzepts 2020, mit dem Schwimmbäder modernisiert werden. Fertiggestellt sind das Rheinbad und das Schwimmbad in Niederheid. Vier weitere neue Schwimmbäder sollen in den kommenden Jahren in der Landeshauptstadt entstehen. Neben Oberkassel sind das Bäder in Benrath, Unterrath und Flingern. Für Letzteres gibt es schon am Freitag die nächste Grundsteinlegung. Zuletzt wurde das Allwetterbad am Flinger Broich nur als Freibad genutzt, nun soll es zu einem Kombi-Bad ausgebaut werden.