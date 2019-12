2020 wird der Gustaf-Gründgens-Platz fertig : Düsseldorf bekommt ein neues Zentrum

So soll der Gustaf-Gründgens-Platz nach der Fertigstellung aussehen. Foto: FSWLA-Landschaftsarchitektur

Düsseldorf Alle Blicke richten sich auf den Gustaf-Gründgens-Platz. Die Arbeiten sind fast fertig, zur Feier gibt es im Frühjahr ein Theaterfestival.

Düsseldorf steht vor dem Abschluss seines größten Planungsprojekts. Die letzten Arbeiten am Ingenhoven-Tal und am Schauspielhaus laufen, die Neugestaltung des Gustaf-Gründgens-Platzes steht an. Was geplant, und was noch zu tun ist:

Ingenhoven-Tal Am größten Bauprojekt der Innenstadt geht es auf die Zielgerade. Das Ingenhoven-Tal wird bald in aller Größe zu sehen sein – vor allem ist dann auch der volle Blick auf das Schauspielhaus möglich, der die Grundidee des Entwurfs von Architekt Christoph Ingenhoven ausmacht. Der hohe Werbe-Bauzaun verschwindet zu Beginn des Jahres. Das Café an der Tuchtinsel, von dessen erster Etage man auf die Baustelle schauen kann, wird bis Ende März demontiert.

Ab Mitte Januar wird es ernst mit der Begrünung des Gebäudes. Auf dem Dach stehen bereits Hainbuchenhecken. Nach und nach werden die Tröge für die Fassaden angeliefert. Am Ende sind es am und auf dem Gebäude acht Kilometer Hecken, die so viel Sauerstoff bringen wie 80 Bäume im Hofgarten.

Die ersten Geschäfte werden im Februar an die Mieter übergeben, die dann die Läden ausbauen. Dies dauert drei bis sechs Monate. Die größte Einheit hat TK Maxx mit rund 4000 Quadratmetern angemietet. Das Geschäftshaus wird nach und nach eröffnet. Im dritten Quartal findet ein Fest statt, mit dem Düsseldorf seine neue Innenstadt feiert. Die Centrum-Gruppe, Investor des 600-Millionen-Euro-Projektes, ist in Abstimmung mit Werbegemeinschaft und Stadtspitze.

Schauspielhaus Das Theater hat derzeit häufig Grund zu feiern – denn die Sanierung wird in „Meilensteinen“ abgeschlossen. Zu Beginn der Spielzeit haben Intendant Wilfried Schulz und sein Team ihr Stammhaus wieder komplett in Beschlag genommen. Am 16. Januar steht der Festakt zum 50. Jahrestag der Eröffnung an. Bis dahin soll die Sanierung des Innenraums, für die viele Bürger gespendet haben, weitgehend abgeschlossen sein. Die Arbeiten an der Fassade dauern noch. Manche Paneele wiesen einen abweichenden Farbton zum denkmalgeschützten Original auf und müssen ersetzt werden. Kulturdezernent Hans-Georg Lohe kündigt an, dass das Gerüst trotzdem bald verschwinden wird. Das ist wichtig, da das Schauspielhaus im Mai besonders im Fokus steht: Im und rund um das Gebäude gastiert vom 14. bis 31. Mai das Festival „Theater der Welt“. 400 Künstler werden erwartet. Die letzten Arbeiten könnten in der Sommerpause erfolgen.