Hochhäuser in Düsseldorf Höchstes Haus der Stadt wird 140 Meter hoch

Auf einem rund 1,3 Hektar große Areal zwischen dem Nördlichen Zubringer, der Grashof- und Münsterstraße kann ein 139,9 Meter hohes Hochhaus entstehen. Das haben die Bezirksvertretung 6 und der Planungsausschuss (APS) am Mittwoch in einer gemeinsamen Sitzung – gegen die Stimmen der Grünen – entschieden. Damit fällt das Gebäude rund zehn Meter niedriger aus, als zunächst im Siegerentwurf eines Wettbewerbes des Teams aus Kadawittfeldarchitektur und Greenbox Landschaftsarchitekten geplant war. Es wird aber damit noch immer das höchste Hochhaus in Düsseldorf werden. Das benachbarte Arag-Haus, bislang höchstes Gebäude der Stadt, ist 125 Meter hoch.