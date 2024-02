Verkehrwende in Düsseldorf Düsseldorf bekommt 2500 Stadträder zum Leihen

(ale) Mit großer Mehrheit hat der Stadtrat am Donnerstag ein neues System zur Fahrradleihe auf den Weg gebracht. Entwickelt hat das Konzept die städtische Tochter Connected Mobility Düsseldorf (CMD), die nun per Ausschreibung auf Suche nach einem privaten Partner für das alltägliche operative Geschäft geht. Insgesamt 2500 Räder sollen ab Sommer 2025 an 400 Stationen ausleihbar sein.