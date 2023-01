Pflanzsaison 2022/23 Düsseldorf bekommt 1275 neue Bäume

Ein Sprecher erklärt, dass für die Pflanzperiode 290 Baumpflanzungen an neuen Standorten in Parkanlagen und auf Friedhöfen vorbereitet sind: „Die Schwerpunkte liegen auf dem Nordpark und dem Nordfriedhof.“ Außerdem seien 75 schattenspendende Bäume an Spielplätzen eingeplant. Als Beispiel nennt der Sprecher zwei Blumeneschen für die Fläche Am Kappeler Feld und drei Hopfenbuchen am Wittenberger Weg. Das Stadtbaumkonzept sehe für diese Saison außerdem 120 neue Baumstandorte vor: „Beispiele dafür sind 20 Bäume unterschiedlicher Arten am Siedlerweg, neun Blutahorne an der Niederdonker Straße und acht Feldahorne an der Tersteegenstraße“, so der Sprecher.