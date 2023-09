Abenteuerliche Stadtgeschichte Düsseldorfer Kinderroman wird Hörspiel

Die Autorin ist selbst in Düsseldorf aufgewachsen und zur Schule gegangen und hat von klein auf einen sehr persönlichen Bezug zur Stadt und deren Geschichte. Bevor sie sich an den Roman wagte, hat sie bei der Rheinischen Post bereits allerlei Düsseldorf-

bezogene Kurzgeschichten auf der Kinderseite der Zeitung. „Es mangelt Düsseldorf stark an

Geschichtsmaterial, das sich explizit an Kinder richtet und ihnen Verständnis und Interesse

daran zutraut“, sagt die Autorin. Seit dem 1932 erschienenen Roman „Das rote U“ von

Wilhelm Matthießen scheint sich kein Buch mehr dieser Aufgabe gewidmet zu haben. Als der Düsseldorfer Droste-Verlag kontaktiert, sie fragte, ob sie einen Geschichtsroman für Kinder schreiben

wolle, hat sie deshalb nicht lange gezögert und sämtliche Stadtarchive, Bücher, Stadtpläne und Urkunden durchforstet.