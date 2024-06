Workshops und Führungen Beiprogramm zur erfolgreichen Foto-Ausstellung im Schloss

Kuratorinnenführung mit Julia Fee Fischer, Sonntag, 28. Juli, 15 Uhr, Kuratorenführungen mit Stiftungsvorstand Stefan Schweizer – finden am Sonntag, 18. August, und am Sonntag, 8. September, jeweils um 15 Uhr statt. Führungen mit der Künstlerin Bärbel Möllmann durch die Camera obscura sind für Sonntag, 22. September, und Sonntag, 27. Oktober, vorgesehen, jeweils 15 Uhr, auch Künstler Thomas Bachler lädt zu einer Führung durch die Camera obscura ein: am Freitag, 28. Juni, und am Sonntag, 13. Oktober – am Freitag um 17 und am Sonntag um 11 Uhr.