Networking Frauen beim IHK-Empfang in der Minderheit

Sieben Männer, keine einzige Frau. Alle weiß, die meisten ergraut, in dunklen Anzügen, im Schnitt 60 Jahre alt, nur einer ohne Krawatte. So stehen sie da, die geladenen Redner aus der Wirtschaft neben dem Oberbürgermeister und dem Landrat, und lächeln – für das Titelbild der offiziellen Pressemitteilung zum IHK-Jahresempfang. Die Moderatorin des Abends, einzige weibliche Person auf der Agenda, hat es nicht auf das Foto geschafft. All das steht sinnbildlich für die testosteronlastige Atmosphäre bei der prestigeträchtigsten Veranstaltung der Düsseldorfer Wirtschaft. Wir zeigen, was da los war.