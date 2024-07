Verrücktes Fußballturnier in Düsseldorf Beim perfekt getakteten "Hasecup" entscheidet das Elfmeterschießen

Und gemeinsam bedeutete diesmal ziemlich viele, denn mit 46 Mannschaften war das Turnier so gut besucht wie nie zuvor. „Zuletzt hatten wir bei 40 Meldungen einen Schlussstrich gezogen. Diesmal haben wir uns gedacht 'Je mehr, desto besser' und alle Meldungen angenommen“, so Kreß. „Erfreulich war, dass wirklich alle Teams gekommen sind und es keine Absagen gab.“ Da jedes Team aus sieben Spieler und Spielerinnen bestand, tummelten sich also 322 mehr oder weniger qualifizierte Elfer-Fachleute zuzüglich deren Anhang auf der TuSA-Anlage in der Flehe. Vier reine Damenteams und auch Mixed-Mannschaften waren darunter.