Handball-Spiel im Castello Solidarität mit der Ukraine

Die Caritas und die städtische Agentur D.Sports wollen am Dienstag ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine setzen. Anlass ist ein Heimspiel des ukrainischen Handball-Serienmeisters HC Motor Zaporizhzhia in der Mehrzweckhalle Castello in Reisholz. Der Verein, dessen umkämpfte Herkunftsregion von Leid und Zerstörung durch den russischen Angriffskrieg hart getroffen ist, hat in der Landeshauptstadt eine neue Heimat gefunden. Sportlich ist er in der zweiten Handball-Bundesliga als Gastmannschaft sowie in der European League erfolgreich. Das Team hat seine Leistung im Verlauf der Saison immer mehr gesteigert und kann jetzt unter dem Motto „Home of Solidarity“ als erstes Düsseldorfer Team der Geschichte am Achtelfinale der European League gegen den kroatischen Top-Club RK Nexe antreten. Für Atmosphäre im Castello wird die Stimme von Fortuna Düsseldorf und der DEG, André Scheidt, sorgen. „Dieses besondere Spiel soll für die geflüchtete ukrainische Mannschaft und ihre Familien ein unvergessliches Ereignis mit Heimspiel-Atmosphäre werden“, sagt Nic Kirschbaum von D.Sports. Los geht es am Dienstag, 21. März, um 18.45 Uhr im Castello, Karl-Hohmann-Straße 1. Die Halle öffnet bereits eine Stunde vor Spielbeginn um 17.45 Uhr, auch das Parken ist kostenlos.